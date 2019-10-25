Детские занятия по чтению с собаками

Проект «КниГАВ» круглый год проводит в петербургских библиотеках занятия по чтению с собаками. Приглашают детей от 6 до 10 лет, которые уже умеют читать, но пока делают это неуверенно, волнуются и ошибаются.

Родители и педагоги не всегда бывают достаточно терпеливы, а в собаке малыш может найти идеального слушателя. В качестве бонуса к обучению идёт ещё и терапевтический эффект от общения с животными.

Занятия длятся в среднем 20 минут, на них присутствуют сам ребёнок, пёс и волонтёр, который следит за происходящим и делает пометки. Никто не будет торопить, прерывать, указывать на ошибки в чтении — вожатый просто их зафиксирует и потом поделится с родителями.

Узнать подробнее о проекте и бесплатно записаться на занятия вы можете «ВКонтакте».