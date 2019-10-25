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Детские занятия по чтению с собаками

Когда ребёнок только учится читать, ему очень нужен чуткий и внимательный слушатель. Им вполне может стать хорошо обученная собака.

Вы организатор этого мероприятия?

Бесплатно
Фото: goodfon.ru
Фото: marketwatch.com
Фото: kanal-o.ru
Фото: yandex.kz
Фото: infourok.ru

Проект «КниГАВ» круглый год проводит в петербургских библиотеках занятия по чтению с собаками. Приглашают детей от 6 до 10 лет, которые уже умеют читать, но пока делают это неуверенно, волнуются и ошибаются.

Родители и педагоги не всегда бывают достаточно терпеливы, а в собаке малыш может найти идеального слушателя. В качестве бонуса к обучению идёт ещё и терапевтический эффект от общения с животными.

Занятия длятся в среднем 20 минут, на них присутствуют сам ребёнок, пёс и волонтёр, который следит за происходящим и делает пометки. Никто не будет торопить, прерывать, указывать на ошибки в чтении — вожатый просто их зафиксирует и потом поделится с родителями.

Узнать подробнее о проекте и бесплатно записаться на занятия вы можете «ВКонтакте».

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Когда?

Круглый год 12:00

Дополнительная информация

Формат занятий
Курс
Образовательная тематика
  • Детские
Цена
Бесплатно!
Сайт
vk.com/proektknigav
Возрастное ограничение
6+
  Опубликовано ID183535

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