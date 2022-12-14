Куда сходить в Москве сегодня, завтра или на выходных?

Если вы прибыли в стольный град впервые и задаётесь вопросом, куда сходить в Москве сегодня, то стоит с первых шагов оценить афишу Москвы с сотнями событий и мест, ведь здесь всегда найдётся что посмотреть! Почему бы не начать прогулку со святая святых — Красной площади? На небольшом пятачке сконцентрировано множество достопримечательностей, обход которых займёт целый день. От Мавзолея Ленина до грандиозной экспозиции Исторического музея — а ведь есть еще ГУМ и Оружейная Палата, Александровский сад и «Охотный ряд». От центра стоит двинуться по Тверской улице — парадному проспекту с прилегающими улицами, сохранившими уникальный колорит. Не забудьте про удобную обувь и зарядку для смартфона: впереди множество дорог и поводов для селфи.

Афиша Москвы

В любой день недели столица находится в состоянии непрекращающейся фиесты. Любители тихого, интеллектуального отдыха могут пройтись по музеям, галереям и временным выставкам, многие из которых имеют международный резонанс. Ценителям спорта также есть из чего выбрать: посетить соревнования по любым дисциплинам или самим принять в них участие. Тусовщики и гедонисты имеют возможность погрузиться в стихию ночной Москвы с её барами, ночными клубами, концертами и рейвами до утра. В столице найдутся нескучные занятия и для детей, и для их родителей: спектакли, киносеансы, лекции, мастер-классы. Если вы до сих пор раздумываете, куда пойти в Москве сегодня, завтра или на выходных, обратитесь к афише KudaGo. Москва уже ждёт!