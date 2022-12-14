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Москва Online Календарь событий

Куда сходить в Москве сегодня, завтра или на выходных?

Если вы прибыли в стольный град впервые и задаётесь вопросом, куда сходить в Москве сегодня, то стоит с первых шагов оценить афишу Москвы с сотнями событий и мест, ведь здесь всегда найдётся что посмотреть! Почему бы не начать прогулку со святая святых — Красной площади? На небольшом пятачке сконцентрировано множество достопримечательностей, обход которых займёт целый день. От Мавзолея Ленина до грандиозной экспозиции Исторического музея — а ведь есть еще ГУМ и Оружейная Палата, Александровский сад и «Охотный ряд». От центра стоит двинуться по Тверской улице — парадному проспекту с прилегающими улицами, сохранившими уникальный колорит. Не забудьте про удобную обувь и зарядку для смартфона: впереди множество дорог и поводов для селфи.

Афиша Москвы

В любой день недели столица находится в состоянии непрекращающейся фиесты. Любители тихого, интеллектуального отдыха могут пройтись по музеям, галереям и временным выставкам, многие из которых имеют международный резонанс. Ценителям спорта также есть из чего выбрать: посетить соревнования по любым дисциплинам или самим принять в них участие. Тусовщики и гедонисты имеют возможность погрузиться в стихию ночной Москвы с её барами, ночными клубами, концертами и рейвами до утра. В столице найдутся нескучные занятия и для детей, и для их родителей: спектакли, киносеансы, лекции, мастер-классы. Если вы до сих пор раздумываете, куда пойти в Москве сегодня, завтра или на выходных, обратитесь к афише KudaGo. Москва уже ждёт!

Куда сходить
в Москве 
63108
событие

Джаз + стендап: два концерта в один вечер 18+

Авторское комедийно-джазовое шоу, которое погрузит вас в атмосферу клубов Нью-Йорка. «Авторское шоу, которое каждый раз пробирает до мурашек» — сет живой джазовой музыки и выступления...
Купить билет
168

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Концерты в барах Москвы

Концерты в барах Москвы

Сольный стендап-концерт Гурама Амаряна «А что люди скажут?» во дворце культуры РУТ

Сольный стендап-концерт Гурама Амаряна «А что люди скажут?» во дворце культуры РУТ 18+

Дворец культуры РУТ (МИИТ)
Органный концерт «Хоббит. Часть I. Волшебное кольцо» в Римско-католическом Кафедральном соборе

Органный концерт «Хоббит. Часть I. Волшебное кольцо» в Римско-католическом Кафедральном соборе 6+

Римско-католический Кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии
Сольный стендап-концерт Хетага Хугаева «Плохая идея» в культурном центре ЗИЛ

Сольный стендап-концерт Хетага Хугаева «Плохая идея» в культурном центре ЗИЛ 18+

Культурный центр ЗИЛ
Концерт Миши Марвина в пространстве «Море музыки» в Москвариуме

Концерт Миши Марвина в пространстве «Море музыки» в Москвариуме 16+

«Москвариум»
Концерт Plazma в клубе «16 тонн»

Концерт Plazma в клубе «16 тонн» 16+

Клуб «16 Тонн»
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163680
событие
Участник премии KudaGo

Акция в Доме Великана на ВДНХ 0+

Интерактивное новогоднее шоу, 11 аттракционов, квестов, лабиринтов и музеев на ВДНХ — для интеллектуалов, экстремалов и любителей оригинальных фото. На новогоднее шоу и другие развлечения на ВДНХ действует акция, благодаря которой посетить его можно по...
Музеи ВДНХ 55
Купить билет
360
332458
место
 пер. Нижний Сусальный, БК «Арма», д. 5, стр. 18
 Курская
Участник премии KudaGo

Музей Эмоций 6+

Радость и грусть, злость и обида, восторг и отвращение — ежедневно каждый из нас переживает множество...
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событие
Участник премии KudaGo

Новогодний балет «Щелкунчик» в постановке Театра классического балета Н. Касаткиной и В. Василёва 0+

«Щелкунчик» — символ русской культуры, узнаваемый по всему миру. Наталья Касаткина и Владимир Василёв...
Центр оперного пения Галины Вишневской
Купить билет
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событие
Участник премии KudaGo

Романтическое свидание на 67-м этаже «Москва-Сити» от проекта Romantic Room 18+

Хотите удивить вторую половинку, сделать важное признание или просто провести время наедине в...
ММДЦ «Москва-Сити»
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событие

Новогодний фестиваль «Фабрика подарков» 6+

Масштабная развлекательная программа с творческими мастер-классами, знакомство с профессиями и атмосфера...
Инновационно-образовательный комплекс «Техноград»
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338
событие

Концерт Валерия Сюткина & Light Jazz 12+

Убеждённый стиляга Валерий Сюткин вместе с джазменами из Light Jazz представит программу мелодий из...
Фольклорный центр «Москва»
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Новый год 2023 в Москве 0+

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Новогодние праздники дарят нам долгожданный отдых от повседневных забот. Прогулки по живописно украшенному...
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