Измайловский парк 0+
В Измайловском парке в этом году открыты сразу пять круглосуточных горок. Две металлические сборные конструкции длиной 20 и 10 м находятся у входа в парк со стороны станции «Соколиная Гора» Московского центрального кольца. Они безопасны для катания даже самых маленьких посетителей. Ещё две горки вы найдёте на аллее в северной части парка. Справа от площадки аттракционов «Забава» расположен новый деревянный спуск. Для удобства гостей работают два пункта проката ледянок и тюбингов — у малого колеса обозрения и неподалёку от входа со стороны станции «Соколиная Гора». аллея Большого Круга, д. 7, лит. А
Комментарии к «Топ-13 снежно-ледовых горок Москвы»