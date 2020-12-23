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Топ-13 снежно-ледовых горок Москвы

Эх, забраться бы на вершину крутой горы, усесться поудобнее на ледяночку и съехать с ветерком, обгоняя детвору и прохожих! С этих горок вам непременно захочется cкатиться, даже если вы давно вышли из детского возраста. Большинство московских горок в этом году открываются 15 декабря, но преимущественно всё зависит от погодных условий, конечно же.

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Фото: pikabu.ru
Горка на площади Революции
Фото: 77.rodina.news
Горка в парке «Музеон»
Фото: ВКонтакте
Тюбинговая горка в парке «Кузьминки»
Фото: ВКонтакте
Фото: rrnews.ru

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Измайловский парк

Измайловский парк 0+

В Измайловском парке в этом году открыты сразу пять круглосуточных горок. Две металлические сборные конструкции длиной 20 и 10 м находятся у входа в парк со стороны станции «Соколиная Гора» Московского центрального кольца. Они безопасны для катания даже самых маленьких посетителей. Ещё две горки вы найдёте на аллее в северной части парка. Справа от площадки аттракционов «Забава» расположен новый деревянный спуск. Для удобства гостей работают два пункта проката ледянок и тюбингов — у малого колеса обозрения и неподалёку от входа со стороны станции «Соколиная Гора».

 аллея Большого Круга, д. 7, лит. А
Сад имени Баумана

Сад имени Баумана 0+

Небольшая деревянная горка для тюбинга в саду имени Баумана откроется 8 февраля. Любителей прокатиться ждут ежедневно с 11:00 до 18:00. Если приходите со своим тюбингом, кататься можно бесплатно. Если своего оборудования для весёлых покатушек нет, его можно арендовать за 200 рублей — 30 минут, 300 рублей — за час. Ещё есть двухместные тюбинги за 300-400 рублей.

 ул. Старая Басманная, д. 15
Лианозовский парк культуры и отдыха

Лианозовский парк культуры и отдыха 0+

Бесплатную горку в Лианозовском парке ищите слева от танцевальной площадки. Эта сборная деревянная конструкция выстой в 3 м и длиной 9 м принимает гостей каждый день с 7:00 до 23:00. Только ледянки, тюбинги и другие средства горочного передвижения стоит приноситься с собой, потому что пункт проката в парке не предусмотрен. Такие же горки круглосуточно работают рядом с волейбольной площадкой в Горнчаровском парке, на детской площадке в усадьбе Алтуфьево, а также между Большим и Малым прудами в парке «Ангарские пруды». Пункта проката здесь также нет.

 ул. Угличская, д. 13
Тюбинговая горка в парке «Кузьминки»

Тюбинговая горка в парке «Кузьминки» 0+

Круглосуточные естественные горки появятся в природно-историческом парке «Кузьминки» около кафе. Горка для катания на тюбингах оборудована тремя спусками. Ватрушку можно взять в пункте проката. Высота спусков составляет 2, 4 и 6 м. Режим работы — с 11:00 до 20:00, понедельник — выходной. Также имеется естественный спуск у Шибаевского пруда.

 природно-исторический парк Кузьминки-Люблино, д. 1, стр. 2
Горка в парке «Садовники»

Горка в парке «Садовники» 0+

Естественный спуск для катания на санках и тюбингах открыт в парке «Садовники». Приходить можно со своими санками и «ватрушками», либо обратиться в пункт проката на месте. Если аренда не нужна, то кататься вы можете бесплатно. Горка довольно длинная, но пологая и безопасная для детей. Расположена она возле местного кафе.

 просп. Андропова, д. 58а
Горка на Каширском шоссе

Горка на Каширском шоссе

Бесплатная тюбинговая горка открыта на озеленённой территории между Шипиловским проездом и Каширским шоссе, в районе дома № 80д. Прокатиться на ней можно каждый день с 10:00 до 16:00. Особенность спуска — специальное щёточное покрытие, внешне похожее на искусственную траву. Зимой ворсинки удерживают снег, а при его отсутствии создают плавное скольжение с горки. Рядом есть прокат специальных тюбингов с пластиковым основанием, который позволяет не портить покрытие. Для тех, у кого есть такой тюбинг, вход свободный.

Парк 50-летия Октября

Парк 50-летия Октября 0+

Ещё одна всесезонная трасса для любителей прокатиться с ветерком открыта в парке 50-летия Октября. Она работает круглосуточно и располагается справа от входа в зону отдыха со стороны станции метро «Проспект Вернадского».

 ул. Удальцова, д. 22а
Музей-заповедник «Царицыно»

Музей-заповедник «Царицыно» 0+
Музей временно не работает, парк открыт для посещения

В парке «Царицыно» много склонов, с которых можно кататься и на санках, и на ватрушках. Есть горки длинные и достаточно пологие, которые прекрасно подходят для малышей, и более крутые для любителей прокатиться с ветерком. Также здесь есть платная тюбинговая трасса. Это естественный спуск протяженностью 120 м в овраге рядом с Большим мостом. Прокатиться на тюбинге с видом на Хлебный дом можно по будням с 11:00 до 22:00 и в выходные с 10:00 до 21:00. Все желающие также могут воспользоваться услугами проката.

 ул. Дольская, д. 1
Тюбинговая горка на ВДНХ

Тюбинговая горка на ВДНХ 0+

Горку на ВДНХ вы найдёте перед павильоном № 57. Она работает с 11:00 до 23:00 по будням и с 10:00 до 23:00 по выходным и в праздники. Высота «Сияния» 7 метров, одновременно работают пять спусков. Аттракцион обработан специальным всепогодным покрытием и работает вплоть до наступления весны. Тюбинги выдают бесплатно, а вот за каждый спуск придётся заплатить от 40 до 300 рублей (в зависимости от времени проката и возраста арендатора). Также доступен прокат защитных шлемов.

Внимание! С 3 декабря горка закрыта из-за эпидемиологической ситуации в Москве.

 просп. Мира, д. 119
Горка в парке «Музеон»

Горка в парке «Музеон» 0+

Тюбинговая горка ждёт любителей прокатиться с ветерком в парке «Музеон». На нижнем скате могут кататься дети от 3 до 7 лет. В пункте проката предлагают не только большие тюбы для подростков старше 13 лет и взрослых, но и компактные детские. В будни катание на большой ватрушке обойдётся в 150 рублей за 30 минут или в 200 рублей за один час, на маленькой соответственно в 100 и 150 рублей. В выходные цены на 50-100 рублей выше. Если вы придёте с собственным тюбом, то заплатите 50 рублей за полчаса и 100 рублей за час катания. Горки работают только при минусовой температуре, по понедельникам их закрывают на техобслуживание.

 ул. Крымский Вал, вл. 2
Бесплатная стометровая горка в центре

Бесплатная стометровая горка в центре 0+

Горка тянется от Манежной площади до площади Революции. Её высота составляет 8 м, длина — 100 м. Горка украшена ледяной резьбой, и благодаря специальным светодиодам создается ощущение, что она танцует под весёлую музыку. Аттракцион открыт в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», и со второй половины декабря 2019 года до середины января 2020 года кататься здесь можно будет бесплатно. Тюбы для проката также выдаются без оплаты. Горка будет работать с понедельника по четверг с 11:00 до 20:00, по пятницам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни — с 10:00 до 22:00, а 31 декабря с 12:00 до 03:00.

 пл. Манежная
Парк «Красная Пресня»

Парк «Красная Пресня» 0+

Экстремальная тюбинговая горка с видом на высотки Москва-Сити открыта для взрослых и детей. Она будет работать весь сезон, вплоть до ближайшей весны, с 12:00 до 20:00 по будням и с 11:00 до 21:00 по выходным и праздникам. Высота подъёма аттракциона в ярком неоновом стиле составляет 8 м. На выбор посетителям предоставляют тюбинги разных размеров и форм. Стоимость 30 минут катания составляет 250 рублей.

 ул. Мантулинская, д. 5
Воронцовский парк (усадьба Воронцово)

Воронцовский парк (усадьба Воронцово) 0+

Зимой в центральной части парка по соседству с детской площадкой открывается аттракцион «Чудо-горка» для катания на ватрушках. В будни она работает с 12:00 до 20:00, в выходные и праздники — с 11:00 до 21:00. Стоимость проката тюбов — 200 рублей за 30 минут. Кроме того, между Большим и Третьим прудами располагается естественная ледяная гора, с которой можно покататься бесплатно в любое время.

 Воронцовский парк, д. 3
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Обращаем ваше внимание, что режим работы горок зависит от погодных условий. Поэтому актуальную информацию рекомендуем уточнять на сайтах или официальных страницах в соцсетях.

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