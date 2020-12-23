Топ-13 снежно-ледовых горок Москвы

Музей-заповедник «Царицыно» 0+

Музей временно не работает, парк открыт для посещения

В парке «Царицыно» много склонов, с которых можно кататься и на санках, и на ватрушках. Есть горки длинные и достаточно пологие, которые прекрасно подходят для малышей, и более крутые для любителей прокатиться с ветерком. Также здесь есть платная тюбинговая трасса. Это естественный спуск протяженностью 120 м в овраге рядом с Большим мостом. Прокатиться на тюбинге с видом на Хлебный дом можно по будням с 11:00 до 22:00 и в выходные с 10:00 до 21:00. Все желающие также могут воспользоваться услугами проката.